عمر كمال: "لا استوعب ارتدائي قميص الأهلي بعدما كنت أشجعه من خلف الشاشات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عمر كمال عبدالواحد لاعب النادي الأهلي، عن انتقاله إلى الفريق، مشيرا إلى أنه كان حلم حياته.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر قناة الأهلي: "فضلت انضمامي إلى الأهلي، لأنه حلم حياتي، كما أنني عدت إليه مرة أخرى، لأنني كنت أحد أبنائه ولعبت في ناشئي النادي".

وأضاف: "أوقات لا يمكنني استيعاب الموضوع، وعندما أذهب إلى البيت عقب أي مباراة، أقول لأبي هل أنا فعلا ألعب في الأهلي، بعدما كنت أشجعه من خلف الشاشات، أصبحت أرتدي قميص الفريق.

وانضم عمر كمال عبدالواحد إلى النادي الأهلي، في يناير الماضي، من مودرن فيوتشر.

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