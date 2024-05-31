شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة انتقالات الزمالك فى الميركاتو الصيفى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لانطلاق موسم الانتقالات الصيفية، وحسم مصير لاعبى مسابقة الدورى فى مختلف الأندية، سواء بالخروج على سبيل الإعارة أو للبيع أو البقاء وتجديد العقود.

وفيما يخص نادى الزمالك فتحدد بشكل مبدئي خريطة الانتقالات بالقلعة البيضاء، وتم حسم رحيل الثنائي إبراهيما نداى ومحمود علاء، ونرصد فى السطور التالية أبرز الصفقات المنتظر التعاقد معهم واللاعبون المقرر تجديد عقودهم الفترة المقبلة.

رحيل نداى وعلاء

يعد إبراهيما نداى لاعب فريق للزمالك أول الراحلين عن الفريق خلال الصيف، حيث تم إبلاغ اللاعب بذلك، ويأتى رحيل نداى لتوفير النفقات حيث يحصل اللاعب على 3 ملايين دولار و184 ألف دولار فى الثلاثة مواسم التي وقع عليها مع الزمالك والتي بدأ بموسم 2022/2023 وحتى موسم 2024/2025.

وفيما يخص محمود علاء فطلب من إدارة الزمالك حسم مصيره، سواء بتجديد تعاقده أو الرحيل، حتى يقوم بتسويق نفسه، إلا أن اللاعب خرج من اهتمامات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة، ولا يتم الاعتماد عليه فى المباريات لأسباب فنية، ليكون ثانى الراحلين عن الفريق فى الصيف.

تجديد عقود زيزو وعواد وصبحى

أيام قليلة تفصل الثلاثى أحمد مصطفى زيزو ومحمد عواد ومحمد صبحى عن التجديد للزمالك، فى ظل تمسك الجهاز الفنى باللاعبين، حيث أعلن حسن لبيب رئيس النادى أن زيزو من أصول الزمالك، ومستمر مع الفريق.

وفيما يخص عواد وصبحى فتم الاتفاق المبدئي معهما على التجديد، ويتبقى الاتفاق على باقى التفاصيل، حيث أوقف النادى التفاوض مع حراس مرمى فى ظل اقتراب الثنائي من التجديد وثقة الجهاز الفنى فيهما.

سامسون ينتظر فرصة من جوميز

رغم بدء مسئولى نادى الزمالك خطوات تسويق البنينى سامسون أكينيولا لاعب الفريق، إلا أن اللاعب يريد فرصة من جوميز للمشاركة مع الفريق ومنحه فرصة لإثبات نفسه، إلا أن الأقرب هو رحيله عن طريق تسويقه.