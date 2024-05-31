شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين صفقات الدرجة الثانية وخبرات كبار المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أزمة إيقاف القيد التى تهدد نادى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب بدأت الاستعداد للتعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، على أن يتم ذلك وفقا للتقرير الذى يجهزه البرتغالى جوزيه جوميز لتسليمه لمجلس الإدارة بالطلبات التى يحتاجها فى الصيف سواء المراكز أو عدد اللاعبين.

ويفاضل مسئولو نادى الزمالك بين التعاقد مع لاعبين من الدرجة الثانية أو من الصاعدين حديثا للدورى الممتاز لتوفير النفقات، فى ظل أزمة إيقاف القيد التى يسعى المجلس لحلها فى أسرع وقت، وبين التفاوض مع لاعبين من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى ظل رغبة المجلس المنافسة على البطولات.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو، بالإضافة إلى الإيقاف 3 فترات أخرى بسبب روى أجواش مساعد فيريرا المدير الفنى السابق للفريق، هذا بخلاف الحكم المنتظر فى مستحقات جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق والتى تحدد يوم 31 يونيو للنطق بالحكم فيها.