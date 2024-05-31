جمال بلماضي يكشف حقيقة إقترابه من منتخب تونس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجزائري جمال بلماضي حقيقة ماتردد خلال الأيام الماضية عن إقترابه من تولي مهمة تدريب المنتخب التونسي الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال بلماضي في تصريحاتت نقلها موقع “ le 360” المغربي: “ لم يحدث أي تواصل معي من جانب الإتحاد التونسي لكرة القدم، لكن لدي بعض العروض الأخرى ”.

وأضاف: “ وصلتني عروض من الدوري السعودي وكذلك من الدوري القطري، في الوزقت الحالي أدرس هذه الأمور لإتخاذ القرار المناسب في الفترة المقبلة ”.

وكان جمال بلماضي قد رحل عن تدريب المنتخب الجزائري عقب إخفاقه في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيره وخروجه من الدور الأول للبطولة.

في المقابل يواصل الإتحاد التونسي بحثه عن مدير فني أجنبي جديد لقيادة نسور قرطاج خلال الفترة المقبلة بعد تعثر المفاوضات مع البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.