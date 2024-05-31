إنطلاق معسكر منتخب تونس إستعداداً لتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة، تحضيرات منتخب تونس الأول لتصفيات كأس العالم 2026، حيث سيلاقي يوم 5 يونيو المقبل منتخب غينيا الاستوائية في ملعب حمادي العربي برادس قبل أن يواجه منتخب نامبيا في جنوب أفريقيا يوم 9 يونيو المقبل.

وتنطلق إستعدادات نسور قرطاج بحصة تدريبية أولى في ملعب الشاذلي زويتن اليوم الجمعة بحضور إعلامي قبل إنطلاق المران.

وبدء توافد اللاعبين على مقر إقامة المنتخب الوطني، بإنضمام كل من: إلياس سعد وأيمن دحمان وعيسى العيدوني ويان فاليري وعلي العابدي ومعتز الزدام وسيف الجزيري ومنتصر الطالبي وسيف اللطيف ومحمد علي بن رمضان ونادر الغندري وأسامة الحدادي ومرتضى بن وناس وإلياس السخيري ووجدي الساحلي وراقي العواني حمزة رفيع وحمزة المثلوثي.