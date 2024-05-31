القادسية السعودي يحصل على توقيع القحطاني.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت إدارة نادي القادسية السعودي، على توقيع حسين القحطاني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رسميًا، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية، في عددها الصادر اليوم، أن عقد القحطاني يمتد لثلاث سنوات مع نادي القادسية، وذلك مقابل 6 ملايين ونصف ريال في الموسم، قد تصل إلى 8 مليون بوجود بعض الإضافات.

وانتهى عقد القحطاني مع نادي الشباب، بنهاية الموسم المنصرم، حيث كان يحق له التوقيع لأي فريق منذ 5 أشهر، بعد دخوله الفترة الحرة.

وخاض القحطاني 123 مباراة رفقة نادي الشباب، خلال أربعة مواسم ماضية، تمكن من تسجيل 6 أهداف فيما صنع 7 أخرين.