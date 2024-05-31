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القادسية السعودي يحصل على توقيع القحطاني.. رسميًا

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ياسر رشاد - القاهرة - حصلت إدارة نادي القادسية السعودي، على توقيع حسين القحطاني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رسميًا، وذلك خلال فترة  الميركاتو الصيفي الجاري.

 

ووفقًا لما نشرته صحيفة ، في عددها الصادر اليوم، أن عقد القحطاني يمتد لثلاث سنوات مع نادي القادسية، وذلك مقابل 6 ملايين ونصف ريال في الموسم، قد تصل إلى 8 مليون بوجود بعض الإضافات.

 

وانتهى عقد القحطاني مع نادي الشباب، بنهاية الموسم المنصرم، حيث كان يحق له التوقيع لأي فريق منذ 5 أشهر، بعد دخوله الفترة الحرة.

 

وخاض القحطاني 123 مباراة رفقة نادي الشباب، خلال أربعة مواسم ماضية، تمكن من تسجيل 6 أهداف فيما صنع 7 أخرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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