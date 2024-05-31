نهائي كأس الملك.. النصر يسعى للثأر من الهلال في المواجهة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة"، ديربي العاصمة بين النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في التاسعة مساء اليوم، في المواجهة الخامسة بين الثنائي خلال الموسم الحالي.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الـ19 في تاريخه، ويسعى للقب الحادي عشر، كثاني أكثر المتوجين باللقب بعد الأهلي بـ13 نسخة، فيما تأهل النصر إلى النهائي للمرة السادسة عشر في تاريخه، ويسعى إلى اللقب السابع، الغائب منذ عام 1990.

والتقى الهلال والنصر في 4 مباريات، خلال الموسم الحالي، الأولى في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية وفاز النصر بنتيجة 2-1، واللقاء الثاني في الدوري وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 3-0، وتجدد اللقاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 2-1، و المواجهة الرابعة كانت في الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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