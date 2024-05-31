"ساهم في فوز كرواتيا وضحية الحرب".. كيف تحول ترزيتش من مشجع إلى مدرب بروسيا دورتموند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قبل 12 عاما، كان إدين ترزيتش في مدرجات بروسيا دورتموند يشجع الفريق الذي يعشقه، لتمر الأيام، ويقف غدا على خطوط ملعب "ويمبلي"، ليقود الفريق أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بروسيا دورتموند بمثابة الملاذ الآمن لإيدن وأخيه ألين، هربا من التوتر السياسي والحرب في مدينة ميندن بيوغوسلافيا، على بعد 30 دقيقة من دورتموند، وقال إدين في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك": "الحرب في تسعينات القرن الماضي، كنا نستمع للراديو لساعات لمعرفة الأخبار، وكثيراً ما نمت مع أخي خارج غرفنا لإيواء أفراد من العائلة، وتوقفنا عن زيارة بلادنا الأم".

جميعها ظروف شكلت حياة وشخصية إدين المدير الفني لبروسيا دورتموند، وانقطعت صلته ببلده الأم مبكراً وفقد أحد أعمامه بسبب الحرب، ولكنه اختار استكمال دراسته في مجال الرياضة وبالتحديد كرة القدم في جامعة المدينة "RUB"، ويعد من المدربين القلائل الذين كانت كرة القدم بالنسبة لهم مؤهلا عليما، وقال لانج مدربه في فريق الجامعة: "كرة القدم خاصة لإدين وكان مؤهلا علميا أكثر من مدربين مشهورين مثل أوتمار هيتزفيلد أو يورجن كلوب حتى".

ولم يحظى إدين بشهرة خلال مسيرته كلاعب، إذ أنه لعب في الدرجة الرابعة الألمانية، وبدأت رحلة ترزيتش مع دورتموند في 2010، كمدرب تحت 19 عاما مع هاني وولف.

ولكن الانطلاقة الحقيقية لترزيتش، كانت مع أحد أساطير كرواتيا سلافن بيليتش، وفي 2012 التقى الثنائي، وكان الأخير يحضر لأمم أوروبا وطلب من إدين الشاب مساعدته لإيجاد حل تكتيكي للتغلب على منتخب أيرلندا، وقال تيرزيتش عن هذا الأمر في تصريحات نقلتها "نيويورك تايمز": "وضعت بضع الملاحظات، مثل مركز مودريتش، الأيرلنديين يغلقون مساحة اللاعب رقم 10 ببراعة ولذا أخرت مركز لوكا وجعلته يلعب من العمق أكثر، النتيجة؟ فوز كرواتيا 3-1 ومودريتش قدم تمريرتين حاسمتين".

وكان تيرزيتش يعمل مع فريق الشباب ببروسيا دورتموند، ولكن بيليتش أراده معه وتفاوض لاستعارة المدرب الشاب، لمدة عامين، وكان مساعده في بشكتاش ثم وست هام، وعاد بعدها إلى بروسيا دورتموند ولكن في ظروف مختلفة، وعمل كمساعد ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي السابق.

وعندما كان ترزيتش مساعدا للسويسري لوسيين فافر، فاز بروسيا دورتموند بالسوبر الألماني عام 2019، ولكن تمت إقالة فافر لسوء النتائج، واتيحت الفرصة للمدرب الشاب وأصبح الرجل الأول، وبعد 6 أشهر حقق اللقب الأول وفاز بكأس ألمانيا في 2021، ولكن لم يستمر الأمر طويلا، وتم تعيين ماركو روزه مديرا فنيا وتصعيد ترزيتش كمدير تقني للفريق.

وبعد موسم واحد، عاد تيرزيتش الرجل الأول مرة أخرى، واستمر حتى الآن، ليخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، في العاشرة مساء غدا.

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