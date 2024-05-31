"6 مجانية".. تردد القنوات الناقلة لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الهلال والنصر، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة".

ويعد هذا اللقاء الخامس الذي يجمع بين الهلال والنصر، خلال الموسم الحالي، إذ التقى الفريقان في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية وفاز النصر على الهلال بنتيجة 2-1، وتجدد اللقاء مرة أخرى في الدوري السعودي وفاز الهلال بثلاثية نظيفة، وللمرة الثالثة التقى الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي وفاز الهلال بنتيجة 1-2، وفي الدور الثاني من دوري روشن التقى الهلال والنصر للمرة الرابعة، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وينقل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر على قنوات SSC السعودية، ولكنها مشفرة، فيما ينقل على 6 قنوات أخرى مجانية وهي:

1. قناة أبو ظبي، على تردد 11411، أفقي، 30000، 3/4

2. قناة الكاس، على تردد 11919، أفقي، 27500، 3/4

3. قناة السعودية الرياضية 1، على تردد 12149، أفقي، 27500، 3/4

4. قناة السعودية الرياضية 2، على تردد 12149، أفقي، 27500، 3/4

5. قناة عمان، على تردد 12130، عمودي، 27500، 3/4

6. قناة الشارقة، على تردد 11013، عمودي، 27500، 5/6

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