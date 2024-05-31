شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر 7 لاعبين بالزمالك فى ملف تجديد العقود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال ملف تجديد عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك يسيطر على سطح الأحداث الرياضية فى القلعة البيضاء، بسبب رغبة الجماهير فى معرفة مصيرهم الموسم المقبل، خاصة أن الإدارة لم تفاتحهم فى هذا الملف حتى آلان.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء فى السطور التالية للإجابة عن أبرز الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير.

س: ما مصير محمود علاء مع الزمالك؟

ج: أبلغ محمود علاء مدافع الزمالك إدارة النادى الأبيض برحيله نهاية الموسم، خاصة أن اللاعب ابتعد عن المشاركة فى المباريات طوال الفترة الماضية، واتفق الطرفان على عدم تجديد العقد.

ويفاضل محمود علاء بين 3 عروض محلية، بعد اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده ينتهى آخر الموسم الجارى، ومن حقه الرحيل إلى أي نادٍ فى صفقة انتقال حر.

وينتهى عقد محمود علاء مع الزمالك نهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لناديه فى الفترة الحالية، حيث تلقى اللاعب العديد من العروض وعلى رأسها مودرن فيوتشر وسيراميكا بالإضافة إلى عرض خليجى لكن بيراميدز بات الأقرب لضمه في الصيف المقبل.

س: هل يجدد محمد عواد ومحمد صبحي مع الزمالك؟

ج: يترقب محمد عواد ومحمد صبحى حارسا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض للاتفاق على الرتوش النهائية حول تجديد تعاقدهما مع الفريق.

وينتهى تعاقد عواد وصبحى مع نادى الزمالك آخر الموسم الجارى، ومن حقهما التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء، لكنهما لديهما رغبة قوية فى التجديد وارتباطهما بالنادى وجماهيره يمنعهما من هذه الخطوة.

س: هل يرحل أوباما وروقا عن الزمالك الصيف المقبل؟

ج: أبلغ مسئولو نادى الزمالك الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز بضرورة حسم مصير يوسف أوباما ومحمد أشرف روقا من البقاء أو الرحيل عن القلعة البيضاء، وتركوا له حرية تحديد مصيرهما.

س: وماذا ينتظر سامسون فى الزمالك؟

رغم بدء مسئولى نادى الزمالك خطوات تسويق البنينى سامسون أكينيولا، إلا أن اللاعب يريد فرصة من جوميز للمشاركة مع الفريق لإثبات نفسه، إلا أن الأقرب هو رحيله عن طريق تسويقه.

س: هل يرحل نداى عن الزمالك؟

ج: يعد إبراهيما نداى لاعب فريق للزمالك أول الراحلين عن الفريق خلال الصيف، وتم إبلاغ اللاعب بذلك، ويأتى رحيل نداى لتوفير النفقات حيث يحصل اللاعب على 3 ملايين دولار و184 ألف دولار فى الثلاثة مواسم التي وقع عليها مع الزمالك والتي بدأ بموسم 2022/2023 وحتى موسم 2024/2025.