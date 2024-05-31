شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الوطنى منتخب بوركينا فاسو بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 الخميس المقبل 6 يونيو باستاد القاهرة الدولى، فى العاشرة مساءً.

قائمة منتخب مصر استعدادا لبوركينا فاسو

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة منتخب مصر، وضمت القائمة كلا من: "محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدى سليمان، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، امام عاشور، احمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا، محمد شريف".

مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، ويواجه الجهاز الفني لـ منتخب مصر العديد من التحديات قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

منتخب مصر يواصل تدريباته فى اليوم الرابع للمعسكر استعدادا لبوركينا فاسو

يواصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، تدريباته اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي منذ انطلاق المعسكر الثلاثاء الماضي، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتكتمل صفوف المنتخب السبت المقبل بوصول محمد صلاح للمعسكر، حيث يتدرب المنتخب كامل العدد حتى الأبعاء المقبل، فيما يخوص مواجهة بوركينا فاسو الخميس ويسافر بعدها لمواجهة غينيا بيساو.