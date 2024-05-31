شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31-5-2024 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها كشفت حيثيات حكم حبس لاعب النادى الأهلي حسين الشحات، والتى أصدرتها محكمة جنح مدينة نصر عن اعتماد المحكمة على قانون الرياضة فى إصدار حكمها.

الزمالك يفاضل بين صفقات الدرجة الثانية وخبرات كبار المنتخب

رغم أزمة إيقاف القيد التى تهدد نادى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب بدأت الاستعداد للتعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، على أن يتم ذلك وفقا للتقرير الذى يجهزه البرتغالى جوزيه جوميز لتسليمه لمجلس الإدارة بالطلبات التى يحتاجها فى الصيف سواء المراكز أو عدد اللاعبين.

تفاصيل حكم حبس حسين الشحات "سنة".. قانون الرياضة "السر"

كشفت حيثيات حكم حبس لاعب النادى الأهلي حسين الشحات، والتى أصدرتها محكمة جنح مدينة نصر، عن اعتماد المحكمة على قانون الرياضة فى إصدار حكمها على اللاعب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

الأهلى يترقب وصول عرض أوروبى رسمى لضم محمد عبد المنعم

يترقب النادي الأهلي وصول عرض رسمي من أحد الأندية الأوروبية لضم محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب إحضار عرض رسمي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب له وللنادي.

حل أزمة القيد يحسم مصير ياسر حمد ومحمد عاطف فى الزمالك

بات مصير ياسر حمد ومحمد عاطف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرتبطا بحل أزمة القيد التي يعانى منها النادى الأبيض بسبب مستحقات المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق ومعاونى جوسفالدو فيريرا مدرب أبناء ميت عقبة الأسبق.

منتخب مصر يواصل تدريباته فى اليوم الرابع للمعسكر استعدادا لبوركينا فاسو

يواصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، تدريباته اليوم الدمعة، لليوم الرابع على التوالي منذ انطلاق المعسكر الثلاثاء الماضي، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

خالد بيبو يهدد بتغليظ العقوبات الإعلامية على لاعبى الأهلى

طالب خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق بعدم التحدث في وسائل الإعلام إلا بعد الرجوع له والحصول على إذن منه ، مُهدداً أي لاعب بتوقيع عقوبات قاسية حتى لا يحدث إرتباك في منظومة الفريق ولا إختراق للوائح المعمول بها ، وشدد مدير الكرة على ضرورة الإلتزام باللائحة المالية في النادي للظهور الإعلامي بجانب عدم إثارة الأزمات خلال التحدث في وسائل الإعلام .

بلدية المحلة يصطدم بالجونة اليوم فى دور الـ32 بكأس مصر

يلتقي بلدية المحلة مع الجونة في الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد غزل المحلة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في مباراة متكافئة بين الفريقين بالكأس.