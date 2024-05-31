الامارات | ثاني أفضل هدّاف في تاريخ أوروغواي.. كافاني يعتزل اللعب الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى المهاجم الاوروغوياني أدنسون كافاني ثاني أفضل هدّاف في تاريخ منتخب بلاده مشواره الدولي حسب ما أعلن الخميس.

وكشف مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق والبالغ 37 عاما أنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي بعد 136 مباراة بقميص منتخب بلده من أجل التركيز على إنهاء مسيرته مع نادي بوكا جونيورز الارجنتيني.

وقال اللاعب الذي خاض ظهوره الدولي الاول عام 2008 في رسالة موجهة إلى الجمهور الاوروغوياني "لقد كنت وسأبقى دائمًا محظوظًا لأنني ارتديت هذا القميص لتمثيل أكثر ما أحبه في العالم، بلدي".

وتابع "أريد أن أكرّس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي وأن أقدم كل ما لدي وباستطاعتي ان اقدمه حيث أريد أن أكون".

وأضاف "اليوم قررت الاعتزال، لكنني سأبقى مساندا دائمًا للمنتخب بقلب نابض، مثلما حدث عندما دخلت الملعب بهذا القميص الجميل".

وسجّل كافاني 58 هدفا بألون المنتخب وهو الهدّاف الثاني تاريخيًا بعد لويس سواريس (68)، كما شارك في كأس العالم أربع مرات: جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغ الدور نصف النهائي، البرازيل 2014، روسيا 2018 وقطر 2022. ونال مع منتخب بلاده لقب كوبا أميركا عام 2011.

كما يعد ثالث اكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في بلاده بعد دييغو غودين (161) وسواريس (137).

ولم يتم استدعاء المهاجم الذي لعب لسان جرمان بين 2013 و2020 ويعد ثاني افضل هداف في تاريخ نادي العاصمة بـ 200 هدفا بعد كيليان مبابي (256)، للمنتخب منذ مونديال 2022 حيث ودّعت أوروغواي من الدور الاول.