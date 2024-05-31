"ماركا الإسبانية" تشكف موعد تقديم ريال مدريد لصفقة مبابي المنتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن موعد انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، والذي أصبح قريبا للغاية، فيما أعلن مبابي أنه سيرحل عن فريق باريس سان جيرمان، نهاية الموسم، بعد استمراره في صفوف النادي الباريسي سبع سنوات.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن كل شيء يشير إلى أن كيليان مبابي سيكون في مدريد يوم الخميس المقبل.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، إن ريال مدريد يجهز تقديما استثنائيًا لمبابي، كما أشارت إلى أن تقديم مبابي سيكون مثل الاحتفال بلقب جديد، ويتخذ ريال مدريد التقديم الخاص بكريستيانو رونالدو في عام 2009 كمثال لما سيحدث مع النجم الفرنسي.



وأوضحت أن الاستقبال التاريخي لدييجو مارادونا في ملعب سان باولو عام 1984 شهد وجود 80 ألف مشجع، بينما تفوق عليه وصول رونالدو إلى ريال مدريد بحضور 85 ألف مشجع.