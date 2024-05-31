طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الاهلى أمام بتروجيت في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت اليوم الجمعة فى دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

تشكيل البنك الأهلي أمام بتروجت

حراسة المرمى..أحمد صبحى

خط الدفاع..امير مدحت، محمود الجزار، عاصم صلاح

خط الوسط..محمد فتحى، أحمد النادرى، احمد مدبولى، إسحاقو يعقوبو، عماد فتحى

خط الهجوم..جريندو، محمود قاعود



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود سيد، أسامة فيصل، أحمد ربيع، أحمد سعيد، أيمن اشرف، محمد هلال، موسي فراوى، إبراهيم حسن



مباراة البنك الأهلي وبتروجت

يلتقي فريق البنك الأهلي نظيره بتروجت في الخامسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر على استاد المقاولون العرب.