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موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا وبروسيا دورتموند، مساء غدا، في المباراة التى تجمع بين الفريقين بنهائي بنسخته للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

 

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

وضرب ريال مدريد موعدا مع بروسيا دورتموند مساء غد الموافق 1 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، فيما تنطلق مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

وتأهل بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما حسم ريال مدريد التأهل أمام بايرن ميونخ الألماني، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، بفوز بهدفين لهدف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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