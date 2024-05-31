"غياب البطل".. "كاف" يعلن هدافي كأس الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، هدافي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024، التي توج الزمالك بطلا لها، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي.

ويقتسم جائزة هداف كأس الكونفدرالية الإفريقية 4 لاعبين، وهم ثنائي دريمز الغاني جون أنطوي وعبد العزيز عيسى، وبول باسيني لاعب نهضة بركان وعبد الله كانو لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.

وسجل الرباعي السابق، 4 أهداف، وأحرز أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك نفس عدد الأهداف، لكنه خارج القائمة، نظرا لأن هدفا من هذه الأهداف ضد أرتا سولار الجيبوتي في الأدوار التمهيدية.

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