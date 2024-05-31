"يغيب نحو 42 يوما".. محمد الشيبي يواجه الأهلي بعد عودته من الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفقد بيراميدز خدمات المغربي محمد الشيبي، خلال الفترة المقبلة، بسبب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه 6 مباريات، عقب أزمته مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولجوء المغربي إلى المحاكم المدنية.

ويغيب الشيبي عن بيراميدز في 6 مباريات وهي، سموحة، بلدية المحلة، المقاولون العرب، سموحة، زد والاتحاد السكندري.

ويعود الشيبي للمشاركة مع بيراميدز، عقب انتهاء المباريات السابقة، وتكون عودته يوم 12 يوليو، بمواجهة الأهلي في مسابقة الدوري المصري.

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