المحكمة تبرئ لابورتا من قضية نيجريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أيدت محكمة برشلونة الاستئناف المقدم من لابورتا رئيس نادي برشلونة، بشأن قضية مدفوعات برشلونة لنيجريرا، وفقا لصحيفة "relevo".

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة برأت خوان لابورتا رئيس برشلونة، وأقرت بأن المدفوعات التي دفعها نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق (CTA) بين عامي 2008 و2010، خلال ولايته السابقة، تم إقرارها ومنتهية الصلاحية.

وقال نادي برشلونة، في بيان رسمي: "يود برشلونة أن يعرب عن رضاه التام عن القرار الذي أصدرته محكمة برشلونة اليوم، حيث يؤكد الدفاع الذي قدمه النادي ويرفض فرضية جريمة الرشوة المزعومة، نحن نحافظ على قناعتنا بأن العدالة سوف تنتصر ويمكن توضيح الأحداث المتعلقة بلائحة الاتهام بشكل نهائي، مما يدل على البراءة المطلقة للنادي".

واتهمت النيابة العامة نادي برشلونة، بمدفوعات بلغت أكثر من 7.3 ملايين يورو إلى نيجريرا نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، بين 2001 و2018، من أجل تزوير لصالح النادي.

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