متحف وملاعب فرعية.. الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لتدشين استاد النادي بفرع الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يُحضّر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب لحفل كبير بفرع الشيخ زايد من أجل وضع اللمسات الأخيرة وإعلان تفاصيل توقيع عقود إنشاء استاد النادي.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن الحفل سيقام يوم الثلاثاء المقبل، حيث يشهد الإعلان عن الشركات المنفذة للمشروع.

وأكد المصدر أنه بمجرد توقيع العقود سيتم البدء مباشرة في أعمال الحفر الخاصة باستاد النادي الذي يتضمن ملاعب فرعية ومتحف ومستشفى طبي وفندق.

وأضاف المصدر أن بدءا من غد السبت، سيتم توجيه الدعوة لعدد من المسئولين والوزراء والمحافظين لحضور حفل تدشين الاستاد.

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