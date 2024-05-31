هل يرحل موديست عن الأهلي في شهر يونيو؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الفترة الأخيرة الماضية تشير إلى رحيل مهاجم النادي الأهلي أنتوني موديست في نهاية شهر يونيو 2024.

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" أن مدة تعاقد الفرنسي موديست موسم واحد كما يعلم الجميع.

وأوضح المصدر أن الموسم في كل دوريات العالم ينتهي يوم 30 من شهر يونيو من كل عام، وبالتالي سيرحل الفرنسي في هذا الموعد.

الجدير بالذكر أن موديست انضم للمارد الأحمر في بداية موسم 2023/24 قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر.

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