"سأحمل دائما حبكم ودعمكم".. عبد المنعم يوجه الشكر لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه مدافع النادي الأهلي، محمد المنعم، الشكر لجماهير المارد الأحمر في رسالة خاصة.

ونشر عبد المنعم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر في الفيديو وهو يحتفل مع الجماهير بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ12، وعلق: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي، شكرا لكم على كل شئ".

الجدير بالذكر أن نادي الأهلي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في التاريخ على حساب الترجي التونسي، يوم السبت الماضي.

وتم تصعيد عبد المنعم للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي في موسم 2021/22، قبل أن تتم إعارته إلى فيوتشر في نفس الموسم ويعود بعد نصف عام.

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