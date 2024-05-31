شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى يحصد جائزة أفضل لاعب فى الإسماعيلى خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الإسماعيلى فوز عمر الساعى لاعب وسط الدراويش بجائزة أفضل لاعب فى شهر مايو الجارى بناءً على اختيار الجماهير.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى على "فيس بوك"، "بناءً على اختيار جماهير فريقنا… عمر الساعي لاعب الشهر فى الدراويش".

ونجح عمر الساعى فى إحراز 3 أهداف مع الإسماعيلى فى الدورى حتى الآن، كما صنع 4 أهداف أخرى لزملائه ويقدم مستويات مميزة جعلته أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، كما انضم لمعسكر منتخب مصر الأوليمبى بقيادة البرازيلى ميكالى.

وفى سياق آخر، يسعى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لحسم ملف تجديد الثلاثى محمد دسوقى ومحمد بيومى ومحمد مخلوف الذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وأصبحوا حاليا في الوقت الحر الذى يسمح لهم التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للدراويش.

وظهر محمد دسوقى بشكل لافت للنظر بعدما غير إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى مركزه من الباك الأيسر إلى المساك، مما جعل دفاع الإسماعيلى أقوى وقدم مردودا قويا وأصبح أساسيا في مركزه، مما جعل الجميع يطالب ببقائه أطول فترة ممكن داخل قلعة الدراويش.

وعلى نفس النهج، يقدم الثنائى محمد بيومى ومحمد مخلوف مستويات قوية في وسط الدراويش، ويعانى الفريق بغياب أي لاعب منهما، ويسعى إدارة الإسماعيلى في التوصل لاتفاق معهما للاستمرار داخل الإسماعيلية خاصة في ظل وجود بعض العروض للثنائى.