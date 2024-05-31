شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على بتروجت بثلاثية فى الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الاهلى على بتروجت بنتيجة 3-1 فى الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا باستاد السلام ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر 2023 – 2024.

وأحرز الأهداف لفريق البنك الاهلى الثلاثى محمود قاعود فى الدقيقة 29 وأحمد مدبولى في الدقيقة 35 وإسحاق يعقوبو فى الدقيقة 40، بينما جاء هدف فريق بتروجيت عن طريق حامد حمدان في الدقيقة 43.



وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق البنك الاهلى على مجريات اللقاء في غياب تام من قبل لاعبو فريق بتروجت.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد صبحى.

خط الدفاع .. أمير مدحت، محمود الجزار، عاصم صلاح

خط الوسط .. محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، إسحاقو يعقوبو، عماد فتحى.

خط الهجوم .. محمد "جريندو"، محمود قاعود.

بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد يضم كل من: محمد أبو النجا - محمود شديد - هادي رياض - سامح إبراهيم - إسلام هشام - حامد حمدان - أحمد رضا هاشم - مصطفى جابر عبد العزيز - أحمد بحبح - توفيق محمد - خالد بسيوني.