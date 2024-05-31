شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لمخاطبة فيفا بشأن كأس الإنتركونتيننتال ومونديال الأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل الاستفسار عن بطولة كأس الإنتركونتيننتال، المقرر إقامتها فى ديسمبر المقبل، بمشاركة أبطال القارات.

وقال مصدر في الأهلي، إن النادي يرغب فى معرفة تفاصيل هذه البطولة ولائحتها والمكافآت الخاصة بها، وموعد انطلاقها، وغيرها من تفاصيل السفر والإقامة.

وأضاف المصدر، نرغب أيضاً فى معرفة تفاصيل ولائحة مونديال الأندية 2025، المقرر إقامتها فى أمريكا، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تضارب التقارير والأنباء حول مكافآت هذا البطولة التى سيُشارك فيها 32 فريقاً من العالم.

ويشارك الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال بعدما حصد دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي، كما يشارك في مونديال 2025 بصفته بطل أفريقيا نسختى 2021،2022.

من ناحية أخرى، ينوي مسئولو الأهلي إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي التي يلتقي فيها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويرغب الأهلي في معرفة موعد البطولة، وكذلك الملعب الذي يستضيفها، خاصة أن الأيام الماضية شهدت أنباء مُتضاربة حول موعد ومكان السوبر الأفريقي، فقد ذهبت تقارير إعلامية إلى أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 25 يونيو، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن البطولة ستقام يوم فى سبتمبر المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية إقامة البطولة داخل مصر فيما قالت تقارير أخرى أن البطولة قد تٌُقام خارج مصر، لذا يرغب الأهلي في معرفة تفاصيل ولوائح هذه البطولة.