شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتأهل لدور الـ16بكأس مصر بعد الفوز على بتروجت برباعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق البنك الاهلى إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 4-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل باستاد السلام.

أحرز أهداف فريق البنك الاهلى الثلاثى محمود قاعود فى الدقيقة 29 وأحمد مدبولى في الدقيقة 35 وإسحاق يعقوبو هدفين في الدقيقة 40 والثانية من الوقت البدل الضائع من اللقاء بينما جاء هدف فريق بتروجيت عن طريق حامد حمدان في الدقيقة 43.



وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق البنك الاهلى على مجريات اللقاء في غياب تام من قبل لاعبو فريق بتروجيت.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد صبحى.

خط الدفاع .. أمير مدحت، محمود الجزار، عاصم صلاح

خط الوسط .. محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، إسحاقو يعقوبو، عماد فتحى.

خط الهجوم .. محمد "جريندو"، محمود قاعود.

بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد يضم كل من :

محمد أبو النجا - محمود شديد - هادي رياض - سامح إبراهيم - إسلام هشام - حامد حمدان - أحمد رضا هاشم - مصطفى جابر عبد العزيز - أحمد بحبح - توفيق محمد - خالد بسيوني.