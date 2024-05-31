شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم فى رسالة لجمهور الأهلى: سأحمل دائما حبكم.. شكرا على كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنعم، مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، رسالة شكر لجماهير القلعة الحمراء، على دعمه طوال الفترة الماضية، ومساندة الفريق حتى توج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة 12 فى تاريخ النادى.

ونشر محمد عبد المنعم فيديو عبر صفحته على إنستجرام، خلال الاحتفال مع الجماهير بلقب أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسى، وعلق عليه: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم.. شكرا لكم على كل شيء".



محمد عبد المنعم

ويترقب النادي الأهلي وصول عرض رسمي من أحد الأندية الأوروبية لضم محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب إحضار عرض رسمي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب له وللنادي.

وحسبما أكد مصدر فى القلعة الحمراء، فإن عبد المنعم أبلغ مسئولى الأهلي مؤخراً أن هناك عدة أندية أوربية تُتابعه منذ فترة تمهيداً لتقديم عروض رسمية للتعاقد معه فى الموسم المقبل.

وكشف المصدر، أن إدارة الأهلي طالبت عبد المنعم بإحضارعرض مناسب ورسمي من أجل مناقشته داخل لجنة التخطيط، ومع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، وأوضح المصدر أن مدافع الأهلي تلقى تأكيدات من وكيل أعمال عبد المنعم برغبة أندية تحتل مراكز متقدمة فى دوريات أوروبية كبيرة، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فى التعاقد مع اللاعب الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن محمد عبد المنعم، الذي يبلغ من العمر حالياً 25 عاماً، يرغب فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف وهو في سن صغيرة من أجل تحقيق نجاحات في عالم الاحتراف الخارجي، موضحاً أن مسئولى الأهلي أكدوا للاعب أنهم لن يقفوا حجر عثرة فى طريق احترافه وحال وصول عرض مناسب ستتم الموافقة عليه أسوة بما حدث مع لاعبين سابقين بالفريق، وفي مقدمتهم محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي ورامي ربيعة ومحمد شريف وحمدي فتحي.