شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتكام للأشواط الإضافية بعد تعادل بلدية المحلة والجونة 1 / 1 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1 بين بلدية المحلة والجونة، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد البلدية، ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

سجل يوسف حسن لاعب بلدية المحلة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 73، ثم تعادل سيف شيكا للجونة في الدقيقة 80، ليتم الاحتكام للأشواط الاضافية لتحديد الفريق المتأهل لدور الـ 16 من البطولة.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبي الأندية الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الجاري، بينما كان الزمالك سيواجه بروكسي يوم الـ30 من مايو، فيما كان مقررا أن يلعب بيراميدز مع النصر مساء الـ31 من الشهر ذاته.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، واستدعى 4 لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وناصر ماهر وضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز هم مصطفي فتحي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.