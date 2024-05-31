شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد صبحى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موافقة مبدئية على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن العقد ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ الفترة الحالية.

وتحدث مسئولو الزمالك بشكل ودى مع محمد صبحى حول تجديد تعاقده مع الفريق، وهو ما أبدى اللاعب موافقته المبدئية عليه، وينتظر جلسة التفاوض مع المسئولين حول العقد الجديد بين الطرفين.

وما زال ملف تجديد عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك يسيطر على سطح الأحداث الرياضية فى القلعة البيضاء، بسبب رغبة الجماهير فى معرفة مصيرهم الموسم المقبل.

ويترقب محمد عواد ومحمد صبحى حارسا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض للاتفاق على الرتوش النهائية حول تجديد تعاقدهما مع الفريق.

وينتهى تعاقد عواد وصبحى مع نادى الزمالك آخر الموسم الجارى، ومن حقهما التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء، لكنهما لديهما رغبة قوية فى التجديد وارتباطهما بالنادى وجماهيره يمنعهما من هذه الخطوة.