أول تعليق من نبيل الحلفاوي على حبس حسين الشحات وتغريمه في قضية الشيبي

الشارقة - اميمة ياسر - علق الفنان نبيل الحلفاوي، على حكم حبس لاعب النادي الأهلي حسين الشحات ، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ مالي، وحرمانه من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي «محمد الشيبي».

وأعاد نبيل الحلفاي نشر تساؤل أحد متابعيه حول حيثيات الحكم على حسين الشحات الذي جاء كالتالي: «طبعًا لا تعليق على الأحكام، لكن يحق التعامل معها قانونيًا أيضا، خبراء الشؤون القانونية في المجال الرياضي ماذا هم فاعلون فيما لحق بحسين الشحات يا قبطان؟».

ورد «الحلفاوي» على متابعه قائلا: «أولا دعنا نعترف أنه مهما كانت ملابسات الواقعة فإن الشحات أخطأ بالتعدي الجسدي وخاصة أنه كان علنيًا، الشيبي ومن وراءه أخطأوا بالتوجه للمحكمة الجنائية والمبالغة في محاولة النيل من اللاعب وناديه رافضين الصلح والتواصل لترضية مناسبة».

وأضاف: «جمهور الأهلي يجب أن يهدأ ويطمئن، الإدارة والفريق القانوني يسيرون بخطوات مدروسة بدقة والحكم اليوم هو مستند مطلوب للتحرك في اتجاه الفيفا ليلقى المتعنتون والمتقاعسون جزائهم بالتوازي مع التحرك الدولي (الاستئناف)».

وتابع: «إن أيد الاستئناف الحكم بالغرامة فعلى الأهلي رفع العقوبة المالية عن الشحات حيث لا يعاقب عليها مرتين على نفس الخطأ، وإن تأييد الحكم بأكمله، فمعلش يا كابتن، مش هتترشح لمجلس الإدارة».