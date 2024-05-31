البنك الأهلي يقسو على بتروجيت برباعية في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلي علي نظيره بتروجت باربعة أهداف مقابل هدف، بالشوط الأول ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر على استاد السلام.

أحرز رباعية فريق البنك الأهلي محمود قاعود وأحمد مدبولي وإسحاق يعقوب هدفين في الدقائق 30 و35 و40 و92.

واحرز هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة 45.



تشكيل البنك الأهلي أمام بتروجت

وكان تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بتروجت على النحو التالي:

حراسة المرمى..أحمد صبحى

خط الدفاع..امير مدحت، محمود الجزار، عاصم صلاح

خط الوسط..محمد فتحى، أحمد النادرى، احمد مدبولى، إسحاقو يعقوبو، عماد فتحى

خط الهجوم..جريندو، محمود قاعود

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود سيد، أسامة فيصل، أحمد ربيع، أحمد سعيد، أيمن اشرف، محمد هلال، موسي فراوى، إبراهيم حسن.