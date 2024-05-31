شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم بلدية المحلة 5 / 4 بركلات الترجيح ويصعد لدور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الجونة الفوز على بلدية المحلة بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد البلدية، ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

احتكم الفريقان للأشواط الأضافية بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي 1 / 1 حيث سجل يوسف حسن لاعب بلدية المحلة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 73، ثم تعادل سيف شيكا للجونة في الدقيقة 80.

وبعد انتهاء الأشواط الإضافية احتكم الفريقان لركلات الترجيح والتى حسمت تأهل الجونة لمواجهة الترسانة.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبي الأندية الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الجاري، بينما كان الزمالك سيواجه بروكسي يوم الـ30 من مايو، فيما كان مقررا أن يلعب بيراميدز مع النصر مساء الـ31 من الشهر ذاته.