شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: البنك الأهلى تأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر بأداء ونتيجة مستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عقب الفوز على بتروجيت برباعية والتأهل الى دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر 2023 – 2024 .

وأوضح طارق مصطفى خلال تصريحات صحافية عقب المباراة قائلا: "تأهل مستحق على فريق محترم ومدير فنى متميز وبشكر جميع اللاعبين على الأداء المتميز والروح القتالية العالية وسيطرنا على الكرة معظم أوقات المباراة وكان هناك تركيز كبير على مرمى المنافس ولدينا ثلاثة مباريات متتالية فى الدورى المصرى تحتاج جهدا وعملا كبيرا".

وتوجه طارق مصطفى بالشكر الى مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار والأستاذ محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة على التعامل الاحترافى والمتميز.

وتأهل فريق البنك الأهلى إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 4-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل باستاد السلام.

أحرز أهداف فريق البنك الأهلى الثلاثى محمود قاعود فى الدقيقة 29 وأحمد مدبولى في الدقيقة 35 وإسحاق يعقوبو هدفين في الدقيقة 40 والثانية من الوقت البدل الضائع من اللقاء بينما جاء هدف فريق بتروجيت عن طريق حامد حمدان في الدقيقة 43.