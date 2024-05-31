شكرا لقرائتكم خبر عن عروض محلية تطارد كريم الدبيس.. واللاعب يلقي الكرة في ملعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى كريم الدبيس لاعب الأهلي الصاعد عدة عروض محلية للانتقال لإحداها خلال الموسم المقبل بسبب عدم مشاركته مع الأهلي طوال الفترة الماضية بشكل منتظم.

وأبدت عدة أندية محلية رغبتها في ضم كريم الدبيس خلال الموسم المقبل وألقى اللاعب الكرة في ملعب الأهلي لتحديد مصيرها.

وأبدى الدبيس استياءه من غيابه عن حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر خاص بعدما دفع المدرب السويسري بـ عمر كمال وكريم فؤاد بدلاً منه في الجبهة اليسرى خلال غياب علي معلول رغم أن الإثنين (عمر كمال وكريم فؤاد) يلعبان في مركزي الجناح والظهير الأيمن.

من ناحية أخرى، ينوي مسئولو الأهلي إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة جميع التفاصيل الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي التي يلتقي فيها قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

ويرغب الأهلي في معرفة موعد البطولة وكذلك الملعب الذي يستضيفها خاصة وأن الأيام الماضية شهدت أنباء مُتضاربة حول موعد ومكان السوبر الأفريقي ، فقد ذهبت تقارير إعلامية إلى أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 25 يونيو المقبل ، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن البطولة ستقام يوم في سبتمبر المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية إقامة البطولة داخل مصر فيما قالت تقارير أخرى أن البطولة قد تٌُقام خارج مصر ، لذا يرغب الأهلي في معرفة تفاصيل ولوائح هذه البطولة.