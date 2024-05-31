شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكره لجمهور الاهلى ..تقرير فرنسى يكشف اقتراب محمد عبد المنعم من موناكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت بعض الصحف الفرنسية تقارير تشير إلى أن محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلى ومنتخب مصر قريب من الانضمام الى فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء نص التقرير كالتالى: "وكذلك محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، الذي يمكن أن يلعب بألوان موناكو اعتبارًا من بداية الموسم المقبل.. كقائد للدفاع ".

وكان محمد عبد المنعم، مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الاهلى، وجه رسالة شكر لجماهير القلعة الحمراء، على دعمه طوال الفترة الماضية، ومساندة الفريق حتى توج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة 12 فى تاريخ النادى.

ونشر محمد عبد المنعم فيديو عبر صفحته على إنستجرام، خلال الاحتفال مع الجماهير بلقب أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسى، وعلق عليه: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم.. شكرا لكم على كل شيء".

ويترقب النادي الأهلي وصول عرض رسمي من أحد الأندية الأوروبية لضم محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب إحضار عرض رسمي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب له وللنادي.

وحسبما أكد مصدر فى القلعة الحمراء، فإن عبد المنعم أبلغ مسئولى الأهلي مؤخراً أن هناك عدة أندية أوربية تُتابعه منذ فترة تمهيداً لتقديم عروض رسمية للتعاقد معه فى الموسم المقبل.



