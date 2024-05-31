بطولة رولان غاروس: غوف تعبر إلى ثمن النهائي بسهولة وتأهل سينر وخروج روبليف

الرياص - اسماء السيد - باريس: عبرت الأميركية كوكو غوف، المصنفة ثالثة، إلى الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من دون عناء بفوزها الجمعة على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6 2 و6 4، فيما تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثانيًا عالميًا بفوز صريح مقابل خروج مفاجئ للروسي أندري روبليف من الدور الثالث.

لدى السيدات، احتاجت ابنة العشرين عاماً، غوف، إلى ساعة و34 دقيقة كي تحقق فوزها الثاني في ثاني مواجهة لها مع الأوكرانية البالغة 24 عاماً والمصنفة 32 عاماً، لتخوض بذلك ثمن النهائي للمرة الرابعة توالياً في ملاعب رولان غاروس حيث وصلت عام 2022 إلى النهائي قبل الخسارة أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

وصنعت الأميركية المتوّجة بلقب فلاشينغ ميدوز صيف 2023 الفارق سريعاً في المجموعة الأولى حين انتزعت الشوط الثالث على إرسال منافستها، ثم كرّرت الأمر في السابع لتتقدّم 5 2 قبل أن تحسمها على إرسالها في 40 دقيقة.

وعادت غوف لتضرب بقوة في المجموعة الثانية التي استهلتها بانتزاع الشوط الأول على إرسال ياستريمسكا، لكن ورغم فوزها بالشوطين الخامس والسابع على إرسال الأخيرة، عانت بعض الشيء لحسم اللقاء بعدما فرّطت بإرسالها في الشوطين الثاني والثامن، قبل أن تنهيها لصالحها 6 4.

تلتقي غوف في اختبارها التالي الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو التي تغلبت بدورها على الروسية ليودميلا سامسونوفا السابعة عشرة 7 6 (7 4) و6 2، لتحقق ابنة الـ23 عاماً أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى.

تقدُّم سينر

ووصل سينر إلى الاسبوع الثاني من المنافسات بعد فوزه بثلاث مجموعات نظيفة على الروسي بافيل كوتوف 6 4 و6 4 و6 4.

وحقّق بطل أستراليا المفتوحة الذي سيتخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي في حال بلوغه النهائي في رولان غاروس، 36 كرة رابحة ونجح في تفادي خسارة إرساله طوال المباراة.

وسيلتقي سينر في الدور المقبل مع الفائز بين الفرنسي كورنتان موتيه والنمسوي سيباستيان أوفنر لمكان في الدور ربع النهائي.

ولم يخسر اللاعب الإيطالي الذي انهزم مرتين فقط طوال هذا العام أي مجموعة بعد في هذه البطولة.

ومُنيَ الروسي أندري روبليف المصنّف سادساً بخسارة مفاجئة أمام الإيطالي ماتيو أرنالدي المصنف 35 عالمياً 6 7 (6 8) و2 6 و4 6 في مباراة استمرت ساعتين و33 دقيقة ليبلغ الفائز الدور الرابع.

والفوز هو الأول لأرنالدي على لاعب مصنّف بين العشرة الاوائل في بطولات الغراند سلام وسيلتقي في الدور التالي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الصيني جانغ جيجن.

وكانت أفضل نتيجة لأرنالدي في البطولات الكبرى، بلوغه الدور الرابع أيضاً في فلاشينغ ميدوز العام الماضي قبل خسارته أمام الإسباني كارلوس الكاراس.

وقال أرنالدي "لا شكّ بأن الفوز في المجموعة الأولى أعطاني ثقة عالية بالنفس خلال هذه المباراة التي لم أكن المرشح للفوز بها".

وتابع "لم يقدّم منافسي أفضل كرة مضرب له لكن خطتي نجحت جيداً".

من جهته قال روبليف "أشعر بخيبة أمل تامة من نفسي بسبب الطريقة التي تصرفت بها، والطريقة التي أديت بها".

وتابع "المشكلة هي الرأس، لقد قتلت نفسي اليوم، وهذا كل شيء".