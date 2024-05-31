دعونا نعيد الأمجاد.. رسالة هامة من حسام وإبراهيم حسن قبل مباراة بوركينا فاسو في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو وثائقى عن تاريخ التوأم حسام حسن المدير الفني للفراعنة، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك لتشجيع الجمهور على حضور مباريات منتخب مصر القادمة لحسم التأهل الى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الامريكية والتعليق على الفيديو كالتالى "دعونا نعيد الأمجاد".

ويواصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، تدريباته اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي منذ انطلاق المعسكر الثلاثاء الماضي، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.