رتوش أخيرة تفصل انتقال نجم ريال بيتيس الاسباني إلى الاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - انتشرت فى الايام القليلة الماضية، عن انتقال أحد نجوم الدوري الاسباني الى اتحاد جدة السعودي، فيما أجريت مفاوضات بين الطرفين خاصتًا قبل فتح باب الانتقالات الصيفية.

وفتح مسؤولو التعاقدات بنادي الاتحاد السعودي خط محادثات رسمية مع الفرنسي نبيل فقير، متوسط ميدان فريق ريال بيتيس الإسباني، البالغ من العمر 30 عامًا.

وأكد الصحفي أليخاندرو جونزاليس، فإن "نبيل فقير" سيلعب الموسم المقبل في الدوري السعودي رغم امتداد عقده حتى صيف 2026.

وأضاف جونزاليس، بأن المفاوضات حاليًا على قيمة الانتقال الذي سيكون بين 12-15 مليون يورو.

وارتبط فقير مسبقًا بالانتقال إلى صفوف الاتحاد، حيث تحدث معه رامون بلانيس المدير الرياضي، مستغلاً علاقته الجيدة بالدولي الفرنسي، عندما كان متواجدًا داخل نادي ريال بيتيس.

ويسعى الاتحاد إلى إبرام صفقات محلية وأجنبية قوية، خاصة بعد الموسم السيء الذي لاحق العميد على المستوى المحلي والقاري، خلال العام الحالي، وعدم تأهله أيضًا إلى المنافسات القارية للموسم القادم.