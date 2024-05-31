الارشيف / اخبار الرياضه

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من الترقب والانتظار وسط جماهير كرة القدم الأوروبية والعالمية لمتابعة نهائي لهذا الموسم، والذي يجمع الإسباني أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني.


وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على نظيره بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي الشامبيونزليج، بينما فاز بوروسبا دورتموند على باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء الغد السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب ويمبلي بإنجلترا.
ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة ومتعة كبيرة، حيث يرغب الثنائي في تحقيق اللقب غدًا السبت.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا