مودريتش: فرصتنا متساوية مع دورتموند.

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد على المواجهة المرتقبة امام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب ويمبلي في لندن نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء غدا السبت.

وقال مودريتش "الجميع يعتبرنا الفريق الأكثر حظوظاً، لكننا لا نفكر بهذه الطريقة. المباراة متساوية 50-50، ونلعب ضد فريق قوي قدم موسماً رائعاً في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف لاعب ريال مدريد "نكن الاحترام لمنافسنا ولهذا فإننا نركز بقوة ونحن متحمسون جداً. لقد تدربنا بشكل جيد وآمل أن نظهر ذلك على أرض الملعب".

وتابع مودريتش "نحن سعداء جداً بوجودنا هنا، مع الكثير من الثقة والهدوء لمواجهة أهم مباراة في الموسم. أتمنى أن نقدم أداءً جيداً، كما فعلنا طوال الموسم".

وأوضح "نفضّل أن نتقدم في لوحة النتائج، على الرغم من أننا أظهرنا مرات كثيرة في الموسم الجاري وفي المواسم الماضية أننا فريق لا يعرف الاستسلام وبأننا نناضل حتى الرمق الأخير".

واستكمل مودريتش "دائماً ما نجد الطريق للقيام بذلك ونحن قادرون على قلب الطاولة على المنافسين. علينا الحفاظ على هذه العقلية والقتال والتنافس بقوة، ولكن نفضل في الوقت نفسه التقدم في لوحة النتائج