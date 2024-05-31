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جيسوس يحدد بديل سافيتش في تشكيل الهلال أمام النصر بنهائي كأس الملك

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سافيتش لاعب الهلال السعودي

سافيتش لاعب الهلال السعودي

حدد جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بديل سافيتش، في التشكيل خلال مواجهة النصر في نهائي كأس الملك.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النصر، ضمن منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الجمعة الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد النصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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وأوضحت تقارير صحفية أن جيسوس قرر الدفع بـ ناصر الدوسري في تشكيل الهلال الرسمي أمام النصر، بدلًا من ميلانكوفيتش سافيتش.

ويغيب سافيتش عن صفوف الهلال أمام النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في كأس الملك، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

جدير بالذكر أن الهلال سبق وأن واجه النصر، في 19 مباراة في كأس الملك، حقق الزعيم الفوز في 6 مباريات وسجل 25 هدفًا، بينما استطاع العالمي أن يفوز في 3 مباريات، وأحرز خلالها 19 هدفًا، وحسمت نتيجة التعادل 3 لقاءات بينهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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