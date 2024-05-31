هل رسالة وداع؟.. محمد عبدالمنعم يثير الجدل بكلمات مؤثرة لجماهير الاهلي

أثار محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الجدل بشأن رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونشر محمد عبدالمنعم رسالة مثيرة إلى جماهير النادي الاهلي، والتي فسرها البعض أنها رسالة وداعية لاقتراب رحيله.

وقام نجم دفاع النادي الاهلي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أثناء احتفاله ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع الجماهير.

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ووجه عبدالمنعم رسالة شكر لجماهير القلعة الحمراء، وقال: “سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء”.

وشارك محمد عبدالمنعم، في 33 مباراة خلال الموسم الحالي مع النادي الاهلي، واستطاع أن يحقق ألقاب دوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر هذا الموسم.