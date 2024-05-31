البنك الاهلي والجونة يتأهلان إلى دور الـ 16 في كأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي، في تحقيق الفوز أمام نظيره بتروجت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وفاز البنك الاهلي بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره بتروجت، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

بينما استطاع فريق الجونة أن يفوز على نظيره بلدية المحلية، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف، في دور الـ32 من كأس مصر.

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وتأهل فريق الجونة ونظيره البنك الاهلي، إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، فيما كان من المقرر أن يلاقي بيراميدز نظيره النصر، اليوم الجمعة، إلا أنه تم تأجيل المباراة بسبب استدعاء عدد من لاعبي السماوي لقائمة منتخب مصر.

وكان قد تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، سيراميكا كليوباترا وزد وسموحة، والترسانة وطلائع الجيش والمصري والاسماعيلي.

وتأجلت مباراتي الاهلي والزمالك أيضًا أمام الألومنيوم وبروكسي على الترتيب، بسبب استدعاء عدد من لاعبيه لقائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل.