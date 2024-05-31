الزمالك يكشف أخر تطورات أزمة المغربي خالد بوطيب

كشف مسؤولو الزمالك، عن أخر تطورات أزمة المهاجم المغربي خالد بوطيب، وذلك بعد أزمة إيقاف القيد الخاصة بالنادي، الحالية، من أجل إبرام صفقات جديدة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الدولي المغربي، رفض العرض الأول من جانب نادي الزمالك، من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد التي تواجه الفريق خلال الفترة الحالية.

وقدّم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو أدهم، عرضا جديدا لمحامي اللاعب، لإنهاء هذا الملف نهائيا.

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وطلب نادي الزمالك من خالد بوطيب، تقسيط الغرامة الوقعة على الفارص الأبيض، على 3 أقساط، لإنهاء هذا الملف نهائيا.

وقال عمرو أدهم، أنه من المؤكد أن يرفض الدولي المغربي العرض الأول، خاصة أن الأمور تفاوضية بين الطرفين من أجل حل الأزمة نهائيا، قبل فتح القيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب الزمالك بحرمانه من القيد بسبب أزمة مستحقات خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليو و400 الف دولار.