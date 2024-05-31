الوجهة المقبلة لـ محمد عبدالمنعم بعد رحيله عن الاهلي

ارتبط اسم محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

محمد عبدالمنعم نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ووجه رسالة شكر إلى جماهير النادي الاهلي، وهو ما ينذر باقتراب رحيله وفق تحليل أنصار الفريق.

وقال محمد عبد المنعم في رسالته لجماهير الاهلي: “سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء”.

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وأكدت تقارير صحفية أن محمد عبدالمنعم اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جدير بالذكر أن محمد عبدالمنعم، شارك خلال 33 مباراة في الموسم الحالي مع النادي الاهلي، وحصد ألقاب دوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر هذا الموسم.