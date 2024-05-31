تغطية.. نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- وائل توفيق:

تحرير: هند عواد- محمد القرش- يوسف محمد:

تقام اليوم مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين2024 بين فريقي الهلال والنصر في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وحرصًا على موافاتكم بتغطية للمباراة الكبيرة نوافيكم بمتابعة لكواليس المباراة وتفاصيلها.. يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط..

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