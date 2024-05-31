رونالدو ضد ميتروفيتش.. تشكيل مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي النصر نظيره الهلال اليوم الجمعة، في نهائي كأس الملك على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وأعلن المدرب البرتغالي "لويس كاستور" التشكيل الرسمي لمواجهة الهلال، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الاله العمري - علي لاجامي - تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى - ماني - رونالدو.

وعلى الجانب الآخر، أعلن مدرب الهلال "جيسوس" التشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: سعود - كوليبالي - البليهي - لودي.

خط الوسط: نيفيز - سلمان - ميشايل.

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ميتروفيتش.

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