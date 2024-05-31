ركلات ترجيح ورباعية.. نتائج مباريات كأس مصر اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم اليوم الجمعة 31 مايو 2024، مباراتين في دور الـ32 من كأس مصر.

واستطاع فريق البنك الأهلي من الصعود إلى دور الـ16، عقب الفوز على بتروجيت برباعية مقابل هدف.

ومن جانب آخر، عبر الجونة نظيره بلدية المحلة بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي والوقت الإضافي 1-1.

وتستأنف مواجهات دور الـ32 من كأس مصر غدا السبت، عندما يواجهة فاركو نظيره الواسطي، وفيوتشر ضد بترول أسيوط، وإنبي ضد النجوم.

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