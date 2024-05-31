الارشيف / اخبار الرياضه

ركلات ترجيح ورباعية.. نتائج مباريات كأس مصر اليوم الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم اليوم الجمعة 31 مايو 2024، مباراتين في دور الـ32 من كأس مصر.

واستطاع فريق البنك الأهلي من الصعود إلى دور الـ16، عقب الفوز على بتروجيت برباعية مقابل هدف.

ومن جانب آخر، عبر الجونة نظيره بلدية المحلة بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي والوقت الإضافي 1-1.

وتستأنف مواجهات دور الـ32 من كأس مصر غدا السبت، عندما يواجهة فاركو نظيره الواسطي، وفيوتشر ضد بترول أسيوط، وإنبي ضد النجوم.

اقرأ أيضًا:

رونالدو ضد ميتروفيتش.. تشكيل مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا