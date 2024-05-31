الارشيف / اخبار الرياضه

"ريال مدريد دائما فوق أي لاعب".. مودريتش يتحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد لاعب خط وسط ، لوكا مودريتش، في المؤتمر الصحفي لنهائي أن ريال مدريد فوق أي لاعب.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي: "من الجيد أن أكون هنا في لندن، هذا ملعب مذهل ولا أستطيع انتظار المباراة للنزول إلى أرضية الملعب".

وأضاف: " دائما نحاول الاستمتاع باللحظة ونريد الفوز، وكفريق سنقاتل حتى النهاية من أجل تحقيق اللقب".

وواصل: "يعتقد البعض أن مدريد المرشح الأول للفوز باللقب، لكن النسبة متساوية ونحن نحترم دورتموند كثيرا، إنه فريق رائع وقدم موسما جيدا".

وأردف: "عندما أعود بذاكرتي للخلف وأتذكر ما حققناه إنه أمر لا يصدق، وأنا في طريقي لتحقيق لقب دوري الأبطال السادس هذا أمر خيالي".

وأتم الكرواتي: "شاركت في عدد مباريات قليل هذا الموسم، لكن دائما ريال مدريد دائما فوق أي لاعب، وعليك أن تتبع تعليمات المدرب دائما".

ويلاقي ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند غدا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.

اقرأ أيضًا:

ركلات ترجيح ورباعية.. نتائج مباريات كأس مصر اليوم الجمعة

بالمستندات.. محامي الشيبي يكشف تفاصيل جديدة في قضيته مع حسين الشحات

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا