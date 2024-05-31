"ريال مدريد دائما فوق أي لاعب".. مودريتش يتحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد لاعب خط وسط ريال مدريد، لوكا مودريتش، في المؤتمر الصحفي لنهائي دوري أبطال أوروبا أن ريال مدريد فوق أي لاعب.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي: "من الجيد أن أكون هنا في لندن، هذا ملعب مذهل ولا أستطيع انتظار المباراة للنزول إلى أرضية الملعب".

وأضاف: " دائما نحاول الاستمتاع باللحظة ونريد الفوز، وكفريق سنقاتل حتى النهاية من أجل تحقيق اللقب".

وواصل: "يعتقد البعض أن مدريد المرشح الأول للفوز باللقب، لكن النسبة متساوية ونحن نحترم دورتموند كثيرا، إنه فريق رائع وقدم موسما جيدا".

وأردف: "عندما أعود بذاكرتي للخلف وأتذكر ما حققناه إنه أمر لا يصدق، وأنا في طريقي لتحقيق لقب دوري الأبطال السادس هذا أمر خيالي".

وأتم الكرواتي: "شاركت في عدد مباريات قليل هذا الموسم، لكن دائما ريال مدريد دائما فوق أي لاعب، وعليك أن تتبع تعليمات المدرب دائما".

ويلاقي ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند غدا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.

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