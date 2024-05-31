أنشيلوتي يحث لاعبيه على التعامل مع المخاوف والقلق في نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - يرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد في أن يشعر لاعبوه بالخوف الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا عندما يتم عزف النشيد، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة النهائية التي ستقام غدا السبت بملعب ويمبلي.

وتغلب الريال على مانشستر سيتي بركلات الترجيح وسجل هدفين في وقت متأخر ليتغلب على بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وقال أنشيلوتي عشية المباراة :"نهائي دوري أبطال أوروبا هو أهم وأخطر لقاء".

وأضاف :"سيكون سلاح ذو حدين، نحن بحاجة للاستمتاع لأقصى درجة، وبعدها يبدأ القلق بأن المباراة يمكن أن تسير بشكل خاطئ، لأننا نقترب من أهم شيء في كرة القدم، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف :"هناك خوف، وقلق، هذا شعور نشعر به في داخلنا كلنا، نشعر بسعادة غامرة، ولكن يجب أن يحالفنا الحظ قليلا، وأن نلعب بشكل جيد وألا نتهاون على الإطلاق، ولكن عندما يكون النجاح النهائي قريبا يبدأ شعور القلق يراودك".

وأردف :" سيبدأ هذا اليوم، وفي صباح ومساء الغد، الكثير من الخوف، هذا أمر طبيعي، كلما زاد خوفك كلما أصبحت سعيدا إذا تمكنت من الفوز في النهاية".

ويعتقد المدافع الإسباني ناتشو أن الريال فريق "مميز" في دوري أبطال أوروبا، وهو ما سيشعر به الفريق المنافس بمجرد عزف النشيد الخاص بدوري أبطال أوروبا.

وقال :"أعتقد أن كل من يحب كرة القدم يعرف أن ريال مدريد فريق مميز في هذه البطولة".

وأضاف :"لم نخترع هذا، عندما يبدأ عزف نشيد دوري الأبطال يراودنا شعور مميز، لدينا الكثير من هذه الكؤوس ولكنها مسؤولية كبيرة".

ورغم أنه لعب في مباراة نهائية واحدة فقط فاز فيها فريقه، بإمكان ناتشو أن يصبح واحدا من أربعة لاعبين بالفريق الحالي للريال مدريد يتوج باللقب للمرة السادسة في حال الفوز على دورتموند.

ويعد فرانشيسكو جينتو، الذي فاز بالمسابقة في ست مرات سابقة مع ريال مدريد في الفترة مابين 1956 إلى 1966، هو الوحيد الذي حقق هذا المصير حتى اليوم.

ويهدف لوكا مودريتش وداني كارفاخال وتوني كروس بالإضافة لناتشو للتتويج باللقب للمرة السادسة.

وقال مودريتش :"إنه شيء لا يمكن تصوره أو حتى التفكير في أنه يمكننا الوصول لهذه اللحظة".

وأضاف :"ولكننا هنا، وسعداء للغاية، نحن نستمتع بهذه اللحظة، ونتمنى كفريق أن نتخذ هذه الخطوة الإضافية في الغد وأن نتوج باللقب السادس. سيكون هذا شيئا مذهلا".

وأكد أنشيلوتي أن كورتوا سيحرس عرين الفريق من البداية رغم أنه خاض أربع مباريات فقط في الموسم المنقضي بسبب الإصابة، حيث سيسافر أندري لونين مع الفريق وسيجلس على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة.

وأضاف:" المشاعر تنتابنا، وعلى الجميع التعامل معها بشكل فردي، وفقا لشخصياتهم".

وأردف :"ولكن بالطبع ستكون هناك عواطف، ربما بعض القلق قبل المباراة ولكن التعامل مع هذه العواطف أمر مهم إذا أردنا الفوز بالمباراة".